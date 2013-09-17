《中国重要政经日程》--9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
============================近日重要政经日程=======================
9/18（三）
*“2013年《杜仲产业绿皮书》新闻发布会”暨《中国杜仲橡胶资源培育与产业发展年会》2013第一次年会在中国社会科学院第一报告厅举行
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/15（五）
2013中国民营企业领袖社会价值榜在北京举行。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 张胜男)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)