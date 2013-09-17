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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 09:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后走高

0141GMT

* 美元/日圆在东京盘初走高，因日本账户在定盘后开始买入

* 突破小时阻力位99.15/20，上看99.40/60

* 美国公债收益率在美国午盘走高，支撑美元

* 在100.00之前有强劲阻力，因此在美联储会议前可能区间波动 (完)

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