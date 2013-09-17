《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后走高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
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* 美元/日圆在东京盘初走高，因日本账户在定盘后开始买入
* 突破小时阻力位99.15/20，上看99.40/60
* 美国公债收益率在美国午盘走高，支撑美元
* 在100.00之前有强劲阻力，因此在美联储会议前可能区间波动 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 白云)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。