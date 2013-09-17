主要国家经济指标预测--9月18日****

路透9月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 9月 0-9-0 0-9-0 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 7.2 1100 美国抵押贷款市场指数 9月13日当周 -- 385.0 美国再融资指数 -- 1,528.5 1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 91.7 89.6 美国建筑许可年率(万户) 95 95.4 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率 -- -- -- 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.1% +0.3% 新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期) +2.1% +2.4% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 正13 2350 日本出口(较上年同期) 8月 +14.5% +12.2% 日本进口(较上年同期) +18.5% +19.6% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差11,008 逆差10,240 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 盈余169 -- 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余266 -- 0800 欧元区净投资(亿欧元) 7月 流出434 -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.4% +0.5% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.7% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.4% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) +3.3% +3.2% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 8月 +0.5% +0.4% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年 +3.3% +3.2% 同期) 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -0.2% +0.2% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) +2.8% +3.0% 英国PPI产出物价(较前月) 8月 +0.1% +0.2% 英国PPI产出物价(较上年同期) +1.6% +1.8% 英国PPI核心产出物价(较前月) 8月 持平 +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) +1.0% +1.1% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差182 -- 0900 德国ZEW经济景气指数 9月 49.6 46.0 德国ZEW现况指数 30.6 20.8 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月14日当周 -1.6% -- 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.5% +1.6% 美国扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% 美国扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 美国民间部门每周平均实质所得 8月 +0.4% +0.1% 1230 加拿大制造业销售 7月 +1.7% +0.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月14日当周 +3.4% -- 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 净流入567 -- 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 58 59 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 +0.2% -- 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第二季 赤字12.5 赤字18.1 新西兰年度经常账(亿新西兰元) 赤字91 赤字101.0 (完)