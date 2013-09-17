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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 07:49 BJT

****主要国家经济指标预测--9月18日****

路透9月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
 9月18日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段        预估值           前值
 0830      英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)               9月         0-9-0          0-9-0
 0900      瑞士ZEW投资者信心指数                                    9月            --            7.2
 1100      美国抵押贷款市场指数                             9月13日当周            --          385.0
           美国再融资指数                                                          --        1,528.5
 1230      美国房屋开工年率(万户)                                   8月          91.7           89.6
           美国建筑许可年率(万户)                                                  95           95.4
 1800      美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率                  --            --             --
 2245      新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)                       第二季         +0.1%          +0.3%
           新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                  +2.1%          +2.4%
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数                       9月            --           正13
 2350      日本出口(较上年同期)                                     8月        +14.5%         +12.2%
           日本进口(较上年同期)                                                +18.5%         +19.6%
           日本贸易收支(亿日圆)                                            逆差11,008     逆差10,240
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月17日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段          现值         预估值
 0800      欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                           7月       盈余169             --
           欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                                   盈余266             --
 0800      欧元区净投资(亿欧元)                                     7月       流出434             --
 0830      英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                          8月         +0.4%          +0.5%
           英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                  +2.7%          +2.7%
           英国零售物价指数(RPI)(较前月)                            8月         +0.5%          +0.4%
           英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                    +3.3%          +3.2%
           英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)              8月         +0.5%          +0.4%
           英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年                           +3.3%          +3.2%
           同期)                                                                       
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                  8月         -0.2%          +0.2%
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                          +2.8%          +3.0%
                                                                                       
           英国PPI产出物价(较前月)                                  8月         +0.1%          +0.2%
           英国PPI产出物价(较上年同期)                                          +1.6%          +1.8%
           英国PPI核心产出物价(较前月)                              8月          持平          +0.1%
           英国PPI核心产出物价(较上年同期)                                      +1.0%          +1.1%
 0900      欧元区贸易收支(亿欧元)                                   7月       顺差182             --
 0900      德国ZEW经济景气指数                                      9月          49.6           46.0
           德国ZEW现况指数                                                       30.6           20.8
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                  9月14日当周         -1.6%             --
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                          8月         +0.1%          +0.2%
           美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                  +1.5%          +1.6%
           美国扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                                  +0.1%          +0.1%
           美国扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                              +1.8%          +1.8%
 1230      美国民间部门每周平均实质所得                             8月         +0.4%          +0.1%
 1230      加拿大制造业销售                                         7月         +1.7%          +0.5%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)                9月14日当周         +3.4%             --
 1300      美国整体资本净流动(亿美元)                               7月     净流入567             --
 1400      美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数                 9月            58             59
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                              8月         +0.2%             --
                                                                                       
 2245      新西兰季度经常账(亿新西兰元)                          第二季      赤字12.5       赤字18.1
           新西兰年度经常账(亿新西兰元)                                        赤字91      赤字101.0
    (完)
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