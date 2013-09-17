路透基点：镇江奇美3亿美元三年期贷款案启动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透香港9月16日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士称，四家银行启动镇江奇美化工有限公司3亿美元三年期循环信贷案。
四家牵头行兼簿记行为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、台湾银行、中国信托商业银行和瑞穗银行。台湾银行为额度代理行。
本次无抵押贷款利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40基点，超过的那部分费用由借款人支付。
银行受邀分为三个参贷层次：承贷3,000万美元或以上的银行，获牵头行兼簿记行头衔，综合收益128.3个基点，有25个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元者，获牵头行头衔，综合收益为126.7个基点，有20个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元者，综合收益为125个基点，有15个基点的费用。
资金将用于再融资和运营资本。
回覆截止日期为10月18日。
如之前报导，9月5-6日在中国东部城市镇江进行了实地考察。
镇江奇美生产丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)等化工产品和聚苯乙烯，该公司是奇美实业和在台湾上市的国乔石油化学的合资公司。(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。