台湾债市：10年期公债殖利率盘初上扬，观望美联储宣布QE退场计画

路透台北9月17日 - 台湾10年期指标公债102/10 周二早盘发行前交易(when-issued)殖利率走高，呈现因萨默斯退出联邦储备理事会(美联储/FED)主席竞争大跌后的技术性反弹。

昨晚美债殖利率虽也反映萨默斯消息而下跌，但跌幅不如预期。交易商认为，美联储即将召开货币政策会议，大家都在等待QE退场计画的宣布，在18日相关讯息出炉前，难见殖利率走势出现明确方向。

“若只是推出退场时间表，则利空出尽。但若说一些态度较坚决的话，就比较不好。”一位证券商交易主管说。

交易员观察市场最新动态：

* 10年公债殖利率处于大幅走空后的技术性修正，102/10殖利率或有再小幅向下的空间。

* 美国10年期公债殖利率若能跌破2.83%，将有利于多方表现。

* 今日债市料限于狭幅盘整格局，中秋节后才有波段行情可期。

交易员预估指标公债今日标债前主要交投区间：

*102/10：1.73-1.74%

本地时间09:58时最新报价：

*102/10期公债殖利率弹1.20基点报1.7330%。

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