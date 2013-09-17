台湾债市：10年期公债殖利率盘初上扬，观望美联储宣布QE退场计画

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透台北9月17日 - 台湾10年期指标公债102/10 周二早盘发行前交易(when-issued)殖利率走高，呈现因萨默斯退出联邦储备理事会(美联储/FED)主席竞争大跌后的技术性反弹。
昨晚美债殖利率虽也反映萨默斯消息而下跌，但跌幅不如预期。交易商认为，美联储即将召开货币政策会议，大家都在等待QE退场计画的宣布，在18日相关讯息出炉前，难见殖利率走势出现明确方向。
“若只是推出退场时间表，则利空出尽。但若说一些态度较坚决的话，就比较不好。”一位证券商交易主管说。
交易员观察市场最新动态：
* 10年公债殖利率处于大幅走空后的技术性修正，102/10殖利率或有再小幅向下的空间。
* 美国10年期公债殖利率若能跌破2.83%，将有利于多方表现。
* 今日债市料限于狭幅盘整格局，中秋节后才有波段行情可期。
交易员预估指标公债今日标债前主要交投区间：
*102/10：1.73-1.74%
本地时间09:58时最新报价：
*102/10期公债殖利率弹1.20基点报1.7330%。
以下为最新相关报导链接：
* 美国政经：奥巴马称将不会与国会磋商延长美国举债上限问题
* 美国金融：萨默斯放弃竞选FED主席，交易商推后对美联储升息时间预期
* 美国政经：萨默斯不再竞选FED主席后，叶伦最有希望胜出--消息
* 《综述》美国制造业重获动能，经济增长显现乐观迹象 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。