菲律宾央行：总裁称已作好调整政策准备，端视通胀而动

路透马尼拉9月17日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二指出，在通胀和经济增长面临外部风险的环境下，央行已作好准备微调货币政策，调整宏观审慎措施或实施新措施。

“央行已作好准备，如有必要将对当前宏观审慎措施进行微调或采行新举措，”他在菲律宾经济经理人年中简报会时称。

泰谭柯表示，央行也可能“对货币政策立场作出调整以支持经济成长，只要通胀目标允许。”