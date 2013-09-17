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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 10:11 BJT

菲律宾央行：总裁称已作好调整政策准备，端视通胀而动

路透马尼拉9月17日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二指出，在通胀和经济增长面临外部风险的环境下，央行已作好准备微调货币政策，调整宏观审慎措施或实施新措施。

“央行已作好准备，如有必要将对当前宏观审慎措施进行微调或采行新举措，”他在菲律宾经济经理人年中简报会时称。

泰谭柯表示，央行也可能“对货币政策立场作出调整以支持经济成长，只要通胀目标允许。”

菲律宾央行上周四维持指标利率及特别存款帐户(SDA)利率不变，因通胀温和且国内经济脚步依然稳固。 (完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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