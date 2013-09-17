菲律宾央行：总裁称已作好调整政策准备，端视通胀而动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透马尼拉9月17日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二指出，在通胀和经济增长面临外部风险的环境下，央行已作好准备微调货币政策，调整宏观审慎措施或实施新措施。
“央行已作好准备，如有必要将对当前宏观审慎措施进行微调或采行新举措，”他在菲律宾经济经理人年中简报会时称。
泰谭柯表示，央行也可能“对货币政策立场作出调整以支持经济成长，只要通胀目标允许。”
菲律宾央行上周四维持指标利率及特别存款帐户(SDA)利率不变，因通胀温和且国内经济脚步依然稳固。 (完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。