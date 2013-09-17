台湾汇市：台币/美元早盘实质交投偏弱，台股趋跌且美元回稳

路透台北9月17日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价较上日略略偏弱。上日台币因萨默斯退出美联储(FED)主席竞争而创逾四个月新高，但隔夜美元回稳，且台股 以走跌开出，不利台币持续走高。市场料今日台币交投区间将回到29.680-29.700附近，并等待今晚美国公开市场委员会(FOMC)会议进程的消息。

汇银人士指出，上日市场对萨默斯退出FED主席竞争有些反应过度，今日则有适当修正，主要也是跟随韩元 等主要亚币回贬的走势。此外，韩股 早盘表现不佳，台湾股市也在平盘之下游走，市场认为今日外资汇入力道或受影响，操作略显保守。

〞这礼拜明天已是最后一个交易日，台币大概脱不了29.700的中价上下。〞一本地银行交易员说。

交易员指出，市场情绪转为稳定，现在就等FOMC的开会结果，一般预料如果美国缩减购债规模符合预期在100-150亿美元间，9月底前即使美元偏弱反应，因市场均已提前反应，料走弱空间也有限。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.670-29.700，上日在29.610-29.660，上日因央行作价收在29.721。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价较上日有所收敛。美元/台币指标一个月期 早盘报约29.604/626，美元远汇较上日走高。

本地时间10:13时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.44分报29.677。

交易员观察市场最新动态：

* 台股 表现不佳，外资是否持续汇入仍待观察

* 本周最后两个交易日，市场趋向保守操作

* 上日或过度反应萨默斯退出FED主席竞争消息，今日修正

* 韩元趋贬对台币亦有拉动效果

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.650-29.720

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