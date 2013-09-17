台湾汇市：台币/美元早盘实质交投偏弱，台股趋跌且美元回稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透台北9月17日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价较上日略略偏弱。上日台币因萨默斯退出美联储(FED)主席竞争而创逾四个月新高，但隔夜美元回稳，且台股 以走跌开出，不利台币持续走高。市场料今日台币交投区间将回到29.680-29.700附近，并等待今晚美国公开市场委员会(FOMC)会议进程的消息。
汇银人士指出，上日市场对萨默斯退出FED主席竞争有些反应过度，今日则有适当修正，主要也是跟随韩元 等主要亚币回贬的走势。此外，韩股 早盘表现不佳，台湾股市也在平盘之下游走，市场认为今日外资汇入力道或受影响，操作略显保守。
〞这礼拜明天已是最后一个交易日，台币大概脱不了29.700的中价上下。〞一本地银行交易员说。
交易员指出，市场情绪转为稳定，现在就等FOMC的开会结果，一般预料如果美国缩减购债规模符合预期在100-150亿美元间，9月底前即使美元偏弱反应，因市场均已提前反应，料走弱空间也有限。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.670-29.700，上日在29.610-29.660，上日因央行作价收在29.721。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价较上日有所收敛。美元/台币指标一个月期 早盘报约29.604/626，美元远汇较上日走高。
本地时间10:13时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.44分报29.677。
交易员观察市场最新动态：
* 台股 表现不佳，外资是否持续汇入仍待观察
* 本周最后两个交易日，市场趋向保守操作
* 上日或过度反应萨默斯退出FED主席竞争消息，今日修正
* 韩元趋贬对台币亦有拉动效果
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.650-29.720
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路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。