版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 10:42 BJT

韩国汇市：韩元小幅下跌，投资者在联储会议及公众假期前采取谨慎

0151GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,086.0 1,082.2

日圆/韩元 10.9433/507 10.9105

韩国公债期货 * 105.99 105.93

韩国综合股价指数 2,001.07 2,013.37

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 李婷仪/张涛/侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐