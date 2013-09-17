日本股市：早盘微升，投资者在美联储会议前态度谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透东京9月17日 - 日本股市日经指数周二早盘持坚，跟进受到萨默斯退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席职位角逐消息的影响。市场已为美联储就刺激计划作决定做好准备。
日经指数 早盘上涨0.3%至14,441.54点，上周五升0.1%至14,404.67点。市场周一适逢公共假期而休市。
一项俄罗斯促成的协议避免了美国向叙利亚动武，亦支撑市场人气。
东证股价指数 上升0.5%至1,191.20点。
“萨默斯退选有利于股市，因这支撑美联储将以渐进的方式削减刺激政策的预期，”立花证券策略师Kenichi Hirano表示。
“日经指数可能持续交投静淡，因为投资者在美联储会议结束前将会谨慎持仓。”(完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。