日本股市：早盘微升，投资者在美联储会议前态度谨慎

路透东京9月17日 - 日本股市日经指数周二早盘持坚，跟进受到萨默斯退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席职位角逐消息的影响。市场已为美联储就刺激计划作决定做好准备。

日经指数 早盘上涨0.3%至14,441.54点，上周五升0.1%至14,404.67点。市场周一适逢公共假期而休市。

一项俄罗斯促成的协议避免了美国向叙利亚动武，亦支撑市场人气。

东证股价指数 上升0.5%至1,191.20点。

“萨默斯退选有利于股市，因这支撑美联储将以渐进的方式削减刺激政策的预期，”立花证券策略师Kenichi Hirano表示。