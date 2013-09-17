韩国股市：早盘因获利卖压涌现而下跌，关注美联储会议

路透首尔9月17日 - 韩国股市周二早盘下跌，投资者在三天市场假期和美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率会议前锁定获利。重量级个股三星电子 跌势拖累大盘。

0201GMT，综合股价指数 下跌0.7%报2,000.09点，此前一度触及低位1,994.76。

虽然美国8月就业数据疲弱，美联储预计仍会缩减每月购债规模，以此开始撤出大规模刺激举措。联储将于周二稍晚开始为期两天的会议。

“市场长假期促使投资者锁定获利，”现代证券分析师Bae Sung-young表示。“外资继续买超韩股，说明股市上涨势头尚未终结。”

韩国市场周三至周五逢公共假期休市，影响到投资者买兴。本地市场将于9月23日恢复交易。