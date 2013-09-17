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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 10:41 BJT

台湾股市：盘中下跌，受电子股拖累

路透台北9月17日 - 台湾股市周二盘中下跌，受电子股 拖累，台积电 和鸿海 均下跌逾0.4%。

0213GMT，加权股价指数 下跌0.25%或20.27点，报8,235.07点，开盘时下跌0.17%。

宏达电 反弹1.5%，该公司稍早否认了旗下一间工厂运转时间降至一周三天的报导。宏达电在声明中称，其桃园工厂在正常运转。

营造建材类指数 涨势居前，上扬1.2%。工商时报报导称，台湾金管会周三将与寿险业者召开会议，讨论如何增加寿险资金投入重大公共建设，希望减少障碍，让1,800亿台币资金尽速投资公建。

金融保险类指数 下跌0.2%。(完)
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