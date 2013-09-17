台湾股市：盘中下跌，受电子股拖累

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透台北9月17日 - 台湾股市周二盘中下跌，受电子股 拖累，台积电 和鸿海 均下跌逾0.4%。
0213GMT，加权股价指数 下跌0.25%或20.27点，报8,235.07点，开盘时下跌0.17%。
宏达电 反弹1.5%，该公司稍早否认了旗下一间工厂运转时间降至一周三天的报导。宏达电在声明中称，其桃园工厂在正常运转。
营造建材类指数 涨势居前，上扬1.2%。工商时报报导称，台湾金管会周三将与寿险业者召开会议，讨论如何增加寿险资金投入重大公共建设，希望减少障碍，让1,800亿台币资金尽速投资公建。
金融保险类指数 下跌0.2%。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)