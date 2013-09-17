更新版 1-新债招标：国开行四期增发债超预期表现，因悲观情绪修复及供给减压

* 国开行四期增发债中标收益率低于预测均值

* 机构积极参与推认购倍数落在两倍以上

* 因悲观情绪修复，一级供给压力减小等利多

* 但分析人士称推动此轮行情长时间持续的动力或不足 (新增更多评论和细节)

路透北京9月17日 - 近期疲弱不振的中国债市一级市场，周二则超预期表现。中国国家开发银行 稍早招标增发的四期固息债，中标收益率齐刷刷低于市场预测均值，且机构积极参与将认购倍数均推升至两倍以上水平。

受访业内人士分析，受宏观面等因素冲击，此前弥漫债市的悲观情绪正在逐渐修复，且月底前国债发行频率放缓，一级供给压力减小，银行间资金面尚可等因素对今日一级新债发行助力。

北京一大型券商分析师表示，昨天开始感觉利率债行情有一点启动，面对季末、节假日这些因素，当前资金面的情况算是很平稳了；另外之前8月份经济数据出来后，市场是有一个强复苏的预期，现在这种预期也有修正，这可能是刺激一级向好的原因。

一位今日参与投标的上海一银行交易员称，“上周进出口银行和农发行招出来之后，很多人在一级还是赚钱了，所以大家就都跟着投，体现出来就是机构兴趣比较浓...现在一级半成交很多。”

今日四期增发固息债具体招标结果如下：

一年 三年 五年 10年

中标收益率 4.4900% 4.7171% 4.7908% 4.8785%

预测均值 4.57% 4.76% 4.85% 4.90%

投标倍数 2.14 2.90 3.73 2.31

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/10年品种 最新收益率分别为4.5755%、4.7654%、4.8545%和4.8850%。

被新债阴霾压抑已久的中国银行间债市本周渐有起色，周二继续阳光普照，乐观情绪渐显，国债期货主力合约早盘更是创下上市以来新高。

一二级债市能否就此赶走多日阴霾，拨云见日？上述大型券商的分析师认为，这一波能走多久也很难讲，资金面虽然比较平稳，但也没宽松到什么地步，宏观面也只是对前期强复苏预期的一些再调整。上述因素或还不足支持债市出现反转性的行情。

此前一段时间，受供给压力过大等影响，新债发行利率多高于二级，上周五财政部发行的30年国债利率，意外高至4.76%，令市场信心大受打击。不过自上日农发债起，新债利率已有向二级靠拢趋势。

国开行第36、37、38、40期固息债首次发行及第一次增发的具体招标结果如下：

一年 三年 五年 10年

首次发行中标利率 4.37% 4.50% 4.58% 4.72%

(8月27日)

第一次增发 4.4999% 4.6456% 4.7038% 4.8397%

(9月3日/中标收益率)

今日招标四期增发债承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第36、37、38、40期增发债

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发行总量 1/3/5/10年分别不超过60亿元、70亿元、

60亿元和70亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标时间 8月20日

1/3年：9:30-10:30

5/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 9月23日

起息日 一/三/五年:8月29日

10年: 9月2日

分销期 9月18日-9月23日

上市日 一年：9月25日；

三年、五年和10年：9月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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