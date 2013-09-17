《欧洲金融分析》银行业联盟危机处理能力可能因德国的计划而削弱

* 德国计划限制解散或挽救银行的范围

* 德国希望仅处理规模最大的银行业者

* 提议仍保留了协商银行业联盟的可能性

* 但计划将回避处理受困的小型银行

路透布鲁塞尔9月16日 - 德国正研议一项计划，欲缩小欧洲银行业联盟的主要结构。这项计划虽可能重振银行业联盟大计，但预防未来危机的能力也将随之减弱。

如果德国的想法占上风，把规模虽小但风险较高的银行排除在外，那么最终所产生出来的银行业联盟，将不如当初欧洲领袖在2008年金融危机之后的期待。

“如果要成立银行业联盟，就应该是一个涵盖所有银行的联盟，”经济学者Alan Ahearne说。他曾在爱尔兰政府面临金融体系瓦结时为提供谘询建议。

虽然欧洲领袖已认可成立银行业联盟，但想要成立一套系统把银行监管及处理困境中银行的权力从国家移转至欧盟层级，难度极高。目前存款保证已经被排除在外。

欧元区官员对路透表示，德国正在研议计划，可望在不修改欧洲联盟条约之下完成银行业联盟，避免冗长且复杂的协商。

德国建议为关闭或救助坏银行而成立的新解决机构应仅针对欧元区大银行发挥效力，将管辖范围限定在130家银行左右，而不是整个欧元区所有6,000家银行。

Ahearne表示，继危机中用纳税人的钱实施援助后，此举将无法实现重塑对欧洲银行系统信心的根本要求。

他指出，“各国政府喜欢控制自己的银行系统。这正是大量问题产生的根源。必须站在欧洲的层面上来做决定。”

德国担心一旦解决机制机构涉足面过广，作为欧元区最强大经济体，将为其他欧元区成员国的银行业问题承担责任。德国政府也希望职责限于本国储蓄银行。

作为该项目的首个要素，明年下半年，欧洲央行将承担欧元区银行的监管职责，决策者们希望此举将帮助重塑信心。

德国只让欧洲央行直接监管最大130-150家“系统性重要”银行，如今希望解决机构在权力上也有相同的限制。

**神奇之线**

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔周一强调计划的急迫性。

“我们必须尽快让解决系统上路运作，”巴尼尔对欧洲议会表示。“我们必须对处理任何种类的危机做好准备。我们必须记取银行业陷入绝境时接受纾困的教训。”

对德国来说，限制权力范畴相当重要，因为解决机构一旦完全运作，可以要求一家银行关闭。这可能促使向欧元区纾困机制--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)寻求帮助，而德国是ESM最大的股东。

德国希望自己要扛的责任不能没有限制，这点无可厚非，但这也让欧洲央行在处理更广泛的金融问题上冒着绑手绑脚的风险。

例如，欧洲央行发现一家规模较小的银行出现弱点，若是没有解决机构为后盾，就很难强迫这家银行关闭。这里所谓规模较小的银行，是指资产不到300亿欧元的银行。而如果这个机构负责的对象仅及于规模最大的130-150家银行，将没有适当立场来作为欧洲央行的后盾，支持小型银行。

“没有什么神奇之线，可以划分哪家银行对系统关系重大，哪家银行不重要，”信评机构穆迪的Johannes Wassenberg表示。

“市场的问题是，各国对这些银行的责任到哪种程度？”他警告称，这样的妥协，将损害了断负债国和该国问题银行间有害连结的目的。

“如果解散某家银行的决定是在各国层级作出，就会削弱成立银行联盟的核心目标。”

伦敦政经学院的Charles Goodhart也举西班牙的储蓄银行为例，质疑将小型银行排除在外是否明智。西班牙许多地区性储蓄银行在房地产市场崩盘时遭遇问题；西班牙最后不得不寻求国际援助，得归咎这些银行的问题。

但根据德国的提案，储蓄银行既不属于欧洲央行直接监管的范围，也不在银行解决机构的权限内。

“小型疲弱的银行数量庞大，也可能带来问题，”Goodhart表示。

德国的问题在一定程度上是政治方面的。任何增加其责任的提议都不会在德国受到欢迎。德国9月22日将举行全国选举。布鲁塞尔的决策者希望，德国的提议是接下来几个月进行的协商的一部分。

“德国政府立场是共同监管，但不共同担责，”欧盟议会德国绿党成员Sven Giegold表示。

欧盟一位官员暗示，限制解散机构的权限是巴尼尔可以接受的一个折衷方案。

直接受欧央行监管和新的破产清算机构负责的大型银行仍占欧元区银行体系的85%左右。

“这类银行相当于整个体系的三分之二，”智囊机构欧洲政策研究中心的Daniel Gros表示。“我可以预期逐渐会覆盖所有银行。”(完) (编译 李婷仪/石冠兰/戴素萍/张若琪/李爽 审校 沈以文/张荻/侯向明)