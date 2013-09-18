《中国债券市场每日交易备忘》--9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国上海东浩国际服务贸易集团6亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承 山东钢铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和北京银行主承 恒力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 四川高速公路建设开发总公司20元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承 泰州三福船舶工程公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 浙江富春江通信集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行和民生银行主承 安徽省高速公路控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和民生银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行100亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130241，基本利差0.42% 国开行100亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130242，基本利差0.51% 北京谷财国资6亿元七年期固息债1380261，票面利率6.60% 梅州康达公路建设10亿元七年期固息债1380265，票面利率6.95% 中国联合网络通信公司150亿元六个月期超短融011305002，票面利率4.63% 国电集团43亿元一年期短融041351039，票面利率4.88% 齐鲁证券10亿元三个月期短融071322001，票面利率5.25% 广西沿海铁路股份公司5亿元一年期短融041352034，票面利率5.65% 安徽交通投资集团7亿元一年期短融041356035，票面利率5.80% 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融041359060，票面利率6.20% 湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票101366003，票面利率6.85% 中国电力投资集团15亿元三年期中票101361010，票面利率5.30% ============================================================================ 三、缴款： 财政部260亿元30年期固息国债130019，票面利率4.76% 四川成阿发展事业8亿元七年期固息债1380272，票面利率7.18% 大洼县城建投13亿元七年期固息债1380276，票面利率7.25% 克孜勒苏柯尔克孜国资投资经营公司9亿元七年期固息债1380278，票面利率7.15% 五矿股份30亿元九个月期超短期融资券 上海临港经济发展集团投资管理公司5亿元一年期短融 亚厦控股5亿元一年期短融 昆明交通产业股份公司10亿元一年期短融 陕西有色金属控股集团20亿元一年期短融 浙江凯喜雅国际股份公司1.2亿元一年期短融 天津物产国际能源发展公司2亿元一年期短融 华能澜沧江水电公司20亿元一年期短融 福建漳龙实业公司11亿元一年期短融 亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融 南京医药 2.5亿元一年期短融 河南天冠企业集团3亿元一年期短融 重庆能源投资集团20亿元五年期中期 马鞍山城市发展投资集团20亿元五年期中票 湖州交通投资集团5亿元五年期中票 乌鲁木齐国资经营公司12亿元五年期中票 中煤能源 50亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 五矿集团20亿元六个月期超短融011333004到期兑付，票面利率3.85% 东方集团 5亿元一年期短融041262035到期兑付，票面利率6.05% 中国中丝集团4亿元一年期短融041266009到期兑付，票面利率5.35% 进出口行100亿元一年期固息债120314到期兑付，票面利率3.24% 央行20亿元三个月期央票1301010到期兑付，参考收益率2.9089% 银河证券35亿元三个月期短融071314002到期兑付，票面利率5.10% 财政部319.70亿元15年期特别国债0700002付息，票面利率4.68% 国开行300亿元10年期固息债070218付息，票面利率4.53% 温州银行5.5亿元10年期次级债072002付息，票面利率5.50% 平湖城市发展集团9亿元七年期固息债1280291付息，票面利率7.20% 温岭国有资产投资集团14亿元七年期固息债1280292付息，票面利率7.18% 天瑞集团水泥有限公司5亿元三年期中票1282346付息，票面利率5.90% 安徽高速控股集团10亿元五年期中票1282347付息，票面利率5.15% 绍兴中国轻纺城公司18.5亿元五年期中票1282348付息，票面利率6.50% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报周三报导，中国小商品贸易中心城市--浙江义乌昨公布金融改革专项方案，方案重点涉及七方面 内容，包括加快贸易金融产品创新、推动人民币跨境业务创新等。 --美国财政部17日公布的月度国际资本流动报告显示，7月中国增持15亿美元美国国债。截至7月底，中国持有1 2,773亿美元美国国债，仍是美国国债的全球最大单一持有国。 统计局今日发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 李宏薇)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数