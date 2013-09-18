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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 09:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国上海东浩国际服务贸易集团6亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承
  山东钢铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和北京银行主承
  恒力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承
  四川高速公路建设开发总公司20元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承
  泰州三福船舶工程公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承
  浙江富春江通信集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行和民生银行主承
  安徽省高速公路控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和民生银行主承
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  二、新债上市：   
   
  国开行100亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130241，基本利差0.42%
  国开行100亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130242，基本利差0.51%
  北京谷财国资6亿元七年期固息债1380261，票面利率6.60%
  梅州康达公路建设10亿元七年期固息债1380265，票面利率6.95%
  中国联合网络通信公司150亿元六个月期超短融011305002，票面利率4.63%
  国电集团43亿元一年期短融041351039，票面利率4.88%
  齐鲁证券10亿元三个月期短融071322001，票面利率5.25%
  广西沿海铁路股份公司5亿元一年期短融041352034，票面利率5.65%
  安徽交通投资集团7亿元一年期短融041356035，票面利率5.80%    
  浙江省建设投资集团4亿元一年期短融041359060，票面利率6.20%
  湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票101366003，票面利率6.85%
  中国电力投资集团15亿元三年期中票101361010，票面利率5.30%
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  三、缴款：   
    
  财政部260亿元30年期固息国债130019，票面利率4.76%
  四川成阿发展事业8亿元七年期固息债1380272，票面利率7.18%  
  大洼县城建投13亿元七年期固息债1380276，票面利率7.25%
  克孜勒苏柯尔克孜国资投资经营公司9亿元七年期固息债1380278，票面利率7.15%
  五矿股份30亿元九个月期超短期融资券
  上海临港经济发展集团投资管理公司5亿元一年期短融
  亚厦控股5亿元一年期短融
  昆明交通产业股份公司10亿元一年期短融  
  陕西有色金属控股集团20亿元一年期短融
  浙江凯喜雅国际股份公司1.2亿元一年期短融
  天津物产国际能源发展公司2亿元一年期短融
  华能澜沧江水电公司20亿元一年期短融
  福建漳龙实业公司11亿元一年期短融  
  亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融
  南京医药 2.5亿元一年期短融
  河南天冠企业集团3亿元一年期短融
  重庆能源投资集团20亿元五年期中期
  马鞍山城市发展投资集团20亿元五年期中票
  湖州交通投资集团5亿元五年期中票
  乌鲁木齐国资经营公司12亿元五年期中票
  中煤能源  50亿元七年期中票
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  四、还本付息：
    
  五矿集团20亿元六个月期超短融011333004到期兑付，票面利率3.85%
  东方集团 5亿元一年期短融041262035到期兑付，票面利率6.05%
  中国中丝集团4亿元一年期短融041266009到期兑付，票面利率5.35%
  进出口行100亿元一年期固息债120314到期兑付，票面利率3.24%
  央行20亿元三个月期央票1301010到期兑付，参考收益率2.9089%
  银河证券35亿元三个月期短融071314002到期兑付，票面利率5.10%
  财政部319.70亿元15年期特别国债0700002付息，票面利率4.68%
  国开行300亿元10年期固息债070218付息，票面利率4.53%
  温州银行5.5亿元10年期次级债072002付息，票面利率5.50%
  平湖城市发展集团9亿元七年期固息债1280291付息，票面利率7.20%
  温岭国有资产投资集团14亿元七年期固息债1280292付息，票面利率7.18%
  天瑞集团水泥有限公司5亿元三年期中票1282346付息，票面利率5.90%
  安徽高速控股集团10亿元五年期中票1282347付息，票面利率5.15%       
  绍兴中国轻纺城公司18.5亿元五年期中票1282348付息，票面利率6.50%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
 
  --上海证券报周三报导，中国小商品贸易中心城市--浙江义乌昨公布金融改革专项方案，方案重点涉及七方面
内容，包括加快贸易金融产品创新、推动人民币跨境业务创新等。 
  --美国财政部17日公布的月度国际资本流动报告显示，7月中国增持15亿美元美国国债。截至7月底，中国持有1
2,773亿美元美国国债，仍是美国国债的全球最大单一持有国。
    
    统计局今日发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    9/23公布9月汇丰制造业PMI初值                      (8月初值为50.1)
    9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润           (1-7月为11.1%)  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值                      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/康熙泽；审校 李宏薇)

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