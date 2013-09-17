台湾汇市：台币/美元微幅收低交投趋热，节前料平稳以对

* 央行双向调节 * 外资今日仍见汇入，但进口商美元买盘亦多 * 明日区间估于29.600-29.700 路透台北9月17日 - 台币兑美元 周二微幅收低3.9分。上日因萨默斯退出美国 联邦储备理事会(FED)主席竞争而引发的美元走弱，今日已转趋稳定并有微幅修正，不过担 心连假后台币走高的出口商美元卖单，以及外资持续汇入，与逢低进场的进口商交投转趋热 络，令交易量维持上日水准。 汇银人士指出，今日场上主要以部位调节为主，对美国公开市场委员会(FOMC)开会结果 及FED主席人选的不确定因素也诱发较积极的交投意愿。由于盘中汇价波动度稍大，台湾央 行在29.64-29.65附近买入美元，也于29.68-29.70附近卖出，双向调节，以缓和台币波动。 交易员认为，相信市场今日实质需求的抛补及交易盘均已就定位，明日节前最后交易日 交易量应相对清淡，若因报价稀疏而致价格变动扩大，料台湾央行也将进场提供流动性，预 料明日交投将平稳度过。 〞现在就是等放假，外资也会跟着台股休息一下。〞一本地银行交易员说。 另一交易员指出，虽然本地市场因连假在即，明日的交投意愿可能不高，但国际市场上 如果韩元 等主要亚币表态，台币仍难置身事外，相信仍将紧随韩元脚步同向反应 。 交易员大致估明日台币波动区间落在29.600-29.700间。 台股 周二收低0.07%，报8,249.78点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆 资在台股持续买超42.68亿台币，连16日买超1,082.39亿台币。 今日台币实质交易区间在29.640-29.700，上日的主要成交区间约在29.610-29.660。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，尾盘美元/台币各天期换汇点折价与上 交易日相去不远，甚至微幅扩大；一个月期远期外汇 报价在29.544/567左右 ，美元远汇仍在四个月低位附近徘徊，方向暂不明显。 印尼卢比周二在新兴亚币跌幅居前，投资人在美联储会议之前先获利了结，预计美联储 本次会议将开始缩减刺激举措。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.760 29.721 29.620-29.760 29.750 8.51 8.05 元太外汇经纪公司 29.745 29.715 29.640-29.745 29.730 3.22 4.16 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.295/-0.270 -0.290/-0.265 (完)