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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 17:01 BJT

台湾汇市：台币/美元微幅收低交投趋热，节前料平稳以对

* 央行双向调节
    * 外资今日仍见汇入，但进口商美元买盘亦多
    * 明日区间估于29.600-29.700

    路透台北9月17日 - 台币兑美元 周二微幅收低3.9分。上日因萨默斯退出美国
联邦储备理事会(FED)主席竞争而引发的美元走弱，今日已转趋稳定并有微幅修正，不过担
心连假后台币走高的出口商美元卖单，以及外资持续汇入，与逢低进场的进口商交投转趋热
络，令交易量维持上日水准。
    
    汇银人士指出，今日场上主要以部位调节为主，对美国公开市场委员会(FOMC)开会结果
及FED主席人选的不确定因素也诱发较积极的交投意愿。由于盘中汇价波动度稍大，台湾央
行在29.64-29.65附近买入美元，也于29.68-29.70附近卖出，双向调节，以缓和台币波动。
    
    交易员认为，相信市场今日实质需求的抛补及交易盘均已就定位，明日节前最后交易日
交易量应相对清淡，若因报价稀疏而致价格变动扩大，料台湾央行也将进场提供流动性，预
料明日交投将平稳度过。
    
    〞现在就是等放假，外资也会跟着台股休息一下。〞一本地银行交易员说。
       
    另一交易员指出，虽然本地市场因连假在即，明日的交投意愿可能不高，但国际市场上
如果韩元 等主要亚币表态，台币仍难置身事外，相信仍将紧随韩元脚步同向反应
。
    
    交易员大致估明日台币波动区间落在29.600-29.700间。

    台股 周二收低0.07%，报8,249.78点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆
资在台股持续买超42.68亿台币，连16日买超1,082.39亿台币。 
            
    今日台币实质交易区间在29.640-29.700，上日的主要成交区间约在29.610-29.660。

    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，尾盘美元/台币各天期换汇点折价与上
交易日相去不远，甚至微幅扩大；一个月期远期外汇 报价在29.544/567左右
，美元远汇仍在四个月低位附近徘徊，方向暂不明显。
    
    印尼卢比周二在新兴亚币跌幅居前，投资人在美联储会议之前先获利了结，预计美联储
本次会议将开始缩减刺激举措。 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.760    29.721    29.620-29.760   29.750    8.51    8.05
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.745    29.715    29.640-29.745   29.730    3.22    4.16
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.085/-0.075       -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期         -0.295/-0.270       -0.290/-0.265
 (完)
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