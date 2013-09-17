澳新汇市：澳元和新西兰元脱离数月高位，FED会议前投资者保持谨慎

澳元自8月底以来已上涨逾3%，部分是因为市场认为澳洲央行政策立场已转为更为中性。但澳洲央行一直希望澳元能进一步贬值，以协助保护国内经济。

“从澳洲央行上次开会以来，澳元/美元已经升值超过0.03美元，除非未来几天或几周有所逆转，否则可能澳洲央行下次会议不只会口头打压澳元，也会重新表现明确倾向宽松，”道明证券分析师Alvin Pontoh指出。

澳元支撑位在0.9260美元，阻力在0.9330及周一触及的三个月高点0.9393。

新西兰元/美元 持稳报0.8170美元，周一曾升至0.8234，为5月中以来高位。

新西兰元短线支撑在0.8155，初步阻力在0.8205，之后在0.8273。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价