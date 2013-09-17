澳新汇市：澳元和新西兰元脱离数月高位，FED会议前投资者保持谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
澳元自8月底以来已上涨逾3%，部分是因为市场认为澳洲央行政策立场已转为更为中性。但澳洲央行一直希望澳元能进一步贬值，以协助保护国内经济。
“从澳洲央行上次开会以来，澳元/美元已经升值超过0.03美元，除非未来几天或几周有所逆转，否则可能澳洲央行下次会议不只会口头打压澳元，也会重新表现明确倾向宽松，”道明证券分析师Alvin Pontoh指出。
澳元支撑位在0.9260美元，阻力在0.9330及周一触及的三个月高点0.9393。
新西兰元/美元 持稳报0.8170美元，周一曾升至0.8234，为5月中以来高位。
新西兰元短线支撑在0.8155，初步阻力在0.8205，之后在0.8273。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。