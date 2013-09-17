台湾债市：RP利率大致持平，中秋节资金需求未影响调度

路透台北9月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持平。投信基金虽因中秋节资金需求遭赎回，不过市场还是相当宽裕，在调度无虞的环境下，利率持稳在继有水准。

有证券商资金调度人士表示，往来的投信客户的确有基金被赎回，但通常是上午先被赎回，下午又回流。另外就是A基金遭赎回，但由该投信旗下的B基金接手。另一证券商交易员则称，客户多能续做，只是天期落短。

“随时都有第二人选递补上来。”证券商资金调度员称。

他们认为，以目前资金宽裕的状况来看，中秋节过后的季底紧缩效应不会太明显，成交利率区间的上缘或许有机会略向上调整，但主流的成交利率还是有机会维持在低档。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。