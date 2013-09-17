台湾债市：RP利率大致持平，中秋节资金需求未影响调度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透台北9月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持平。投信基金虽因中秋节资金需求遭赎回，不过市场还是相当宽裕，在调度无虞的环境下，利率持稳在继有水准。
有证券商资金调度人士表示，往来的投信客户的确有基金被赎回，但通常是上午先被赎回，下午又回流。另外就是A基金遭赎回，但由该投信旗下的B基金接手。另一证券商交易员则称，客户多能续做，只是天期落短。
“随时都有第二人选递补上来。”证券商资金调度员称。
他们认为，以目前资金宽裕的状况来看，中秋节过后的季底紧缩效应不会太明显，成交利率区间的上缘或许有机会略向上调整，但主流的成交利率还是有机会维持在低档。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。