香港个股：中海油美国存托凭证周三起在多伦多证交所上市交易

路透香港9月17日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二公布，其美国存托凭证（ADRs） 将于周三（18日）起在加拿大多伦多证交所上市交易。

中海油在联交所一份声明中称，已接获多伦多证交所书面批准将全部中海油ADRs于当地上市，上市日期为加拿大时间9月18日，代码为“CNU”。

中海油表示，“是次上市并不发行新的股份，亦不会为公司产生额外资金。”

今年2月中海油完成151亿美元收购加拿大能源企业尼克森（Nexen）后，后者在多伦多证交所摘牌，取而代之中海油将其ADRs在多伦多证交所上市交易。

中海油ADRs周一收报207.7美元，折合普通股每股16.105港元，成交量11,800份。 每份ADR相当于100股普通股。

香港时间11:07，中海油跌1.11%，报16.02港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)