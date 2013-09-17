香港个股：中海油美国存托凭证周三起在多伦多证交所上市交易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透香港9月17日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二公布，其美国存托凭证（ADRs） 将于周三（18日）起在加拿大多伦多证交所上市交易。
中海油在联交所一份声明中称，已接获多伦多证交所书面批准将全部中海油ADRs于当地上市，上市日期为加拿大时间9月18日，代码为“CNU”。
中海油表示，“是次上市并不发行新的股份，亦不会为公司产生额外资金。”
今年2月中海油完成151亿美元收购加拿大能源企业尼克森（Nexen）后，后者在多伦多证交所摘牌，取而代之中海油将其ADRs在多伦多证交所上市交易。
中海油ADRs周一收报207.7美元，折合普通股每股16.105港元，成交量11,800份。 每份ADR相当于100股普通股。
香港时间11:07，中海油跌1.11%，报16.02港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。