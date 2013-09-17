台湾货币市场：节前资金需求缓慢升温，银行跨季买票稍迟疑

* 节前资金需求升高，但无碍银行同业拆款

* 短票发行稍大，票券商增加短钱支应

* 短率仍稳于区间

记者 高洁如

路透台北9月17日 - 台湾银行间短率周二仍然稳于区间。资金调度人士表示，节前的资金需求缓慢升温，显现在银行趋向保守的操作心态上，对于买票稍有迟疑。不过，银行同业间的拆借并无缩手，有资金缺口的银行都能轻易拆入。

他们指出，虽然目前距离月底尚有一段时日，不过仍然有金融机构想先行安排跨月(也是跨季)的资金落点。由于本月底有营利事业所得税的暂缴，估计大型公营金融机构在月底之际将有充裕的资金可供拆借，有拆入需求的银行并不特别担心月底的资金情势。

〞(拆入资金若到期)大约都能够续，我也有回来一些钱，不必先做太多月底的安排。〞一位民营银行资金调度人士表示。

此家民营大型银行交易员并表示，本次中秋假期连着四天假日，在周三工作日最后一日的金资中心的资金留存水位稍高一些，以支应现钞提领需求，倒也不必预做太多其他的安排。

本地时间11:16，

**台币兑美元 走升5.1分，报29.670。

**台股 跌0.28%，报8,232.46点；成交量 报369.1亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.386-0.39%，上日在0.295-0.39%；一周拆款利率暂在0.38-0.43%，上交易日在0.38-0.41%。

**本周短票发行量升高**

在短票市场方面，由于本周工作日只有三天，本周以来单日的短票发行都较先前升高。票券商交易员表示，今日由于部分银行保守心态所致，因此跨9月以后的资金较难觅，票券商今日多朝向筹募短天期的资金、或以拆款来因应。

他们也认为，节前的资金需求预估都会高一点，不过倒也不致于令利率走高，因整体市场资金仍然相对充裕。

〞明天节前的效应可能会还在，这几天的(短票)发行都会多一点。〞前述票券商交易员表示。

今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65%，月内则在0.62-0.64%。

台湾央行周二存单到期1,272亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。

周三为本周上班最后一日，本周四起展开一连四天的中秋节连假，周四及周五金融市场休市，累计本周央行存单到期总额仅4,626.65亿台币，周三存单到期金额87亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负98亿台币，累计超额准备为728亿，加计前期1%的超额准备为1,517亿台币。

**附买回利率也大致持平**

债券市场附买回(RP)成交利率则持平。投信基金虽因中秋节资金需求遭赎回，不过市场还是相当宽裕，在调度无虞的环境下，利率持稳在继有水准。

有证券商资金调度人士表示，往来的投信客户的确有基金被赎回，但通常是上午先被赎回，下午又回流。另外就是A基金遭赎回，但由该投信旗下的B基金接手。另一证券商交易员则称，客户多能续做，只是天期落短。

“随时都有第二人选递补上来。”证券商资金调度员称。

他们认为，以目前资金宽裕的状况来看，中秋节过后的季底紧缩效应不会太明显，成交利率区间的上缘或许有机会略向上调整，但主流的成交利率还是有机会维持在低档。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。