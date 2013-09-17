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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 11:27 BJT

《汇市简讯》收盘情况对于昨日的锤型反转非常关键

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* 昨日在伦敦时段触及低点80.97之后吸引温和买盘，目前该水准是支撑位

* 美国公债收益率脱离低点，以及美联储会议之前的调仓，促使美元指数反弹

* 周五纽约收盘位81.50是初步阻力位

* 收在81.30上方将确认昨日的多头锤型反转成立

* 动能指标与移动均线发出互相矛盾的信号

* 图表：link.reuters.com/kap23v

(完)

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