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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 11:31 BJT

中国外汇：8月代客结售汇顺差94亿美元，远期净结汇93亿美元--外管局

路透北京9月17日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示，8月银行代客结售汇顺差94亿美元，同月远期结
售汇为净结汇93亿美元，均较上月的26亿美元明显回升。
    
    周二刊登在外管局网站上的数据显示，8月银行代客结汇1,410亿美元，售汇1,316亿美元；银行代客远期
结汇签约263亿美元，远期售汇签约170亿美元。
    
    统计并显示，1-8月，银行代客累计结汇11,647亿美元，累计售汇9,238亿美元，累计结售汇顺差2,408亿
美元；同期，银行代客累计远期结汇签约2,186亿美元，累计远期售汇签约1,564亿美元，累计远期净结汇622
亿美元。
    
    以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
  
                   8月  7月   6月  5月  4月  3月  2月  1月  12年12   11   10  9月   8月   7
                                                                月   月   月             月
 代客结售汇净额    94   26    81   172  343  446  322  926     543  185   78   63   -63   5
 代客收付款顺收    50   -14   -53  83   169  367  127  554     317   59  -53  -89     0  88
 代客远期结售汇净  93   26    144  104   91   44   25   94      95   54   -6  -57   -12  -3
 额                                                                                       4
 
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一
。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

    更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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