《热点透视》印度在与中国的经济增长马拉松比赛中落败

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 徐文焰/郑茵

路透新加坡9月17日 - 战争、国内冲突和疾病困扰着每个国家，直到他们最终来到中等收入状态。此时各国就要比一比谁能先富起来了，而只有寥寥无几的国家在这场艰苦的马拉松比赛中坚持到了终点。虽然人口因素决定了最初的成长势头强弱，可笑到最后的通常是那些在增长过程中注重制度构建、基础设施和财政政策的国家。

印度与中国这两个人口大国也加入了中等收入马拉松长跑，不过呈现出了截然不同的表现，并非增长速度有什么大的差距，而是经济增长的稳健程度迥异。

两国在1978年时贫穷的程度不相上下，当时中国打破了经济隔绝状态，10年后印度也推行了经济开放政策。以2005年的物价水平计算并经过货币购买力差异调整后，1993年的中国人均收入已经超过2,000美元。根据国际货币基金组织(IMF)经济学家在2013年3月的一项研究，2,000美元是成为中等收入国家的最低门槛。但再经过20年的艰苦跋涉后，中国目前距离达到成为富裕国家的15,000美元水平仍有一定差距。

中国预计将在2020年代初期冲线，前提是在此之前该国地方政府的巨额负债不会导致系统崩溃。随着人口逐步老龄化，这样的冲击恐将导致经济增长乏力。日本在1990年代初期就曾有过这种经历，不过那时日本已经是富裕国家。

印度的情形更加令人玩味。这个比赛中的后来者一开始显现出更大的增长潜力。印度在2002年跻身中等收入国家行列后的首个八年，人均收入增长速度甚至比中国在1990年代的可比时期还要快。但在最近几年情况有所改变，印度和中国在比赛的相同时期都面临后劲不足的问题，但中国在2001年加入世界贸易组织(WTO)后获得了继续前进的动力，增长开始加速。牛津经济研究院(Oxford Economics)估计，印度今年的人均实质收入增幅可能仅为3.7%，还不到2005-2007年平均水平的一半，是自印度成为中等收入国家之后的最慢增速。

印度自2011年下半年开始出现的收入增长放慢势头在今年加剧。制造业产出在最近数月基本没有增长；而美国长期利率攀升让市场担忧印度如何填补其巨大的经常帐赤字。印度卢比急剧贬值也把投资者吓得不轻，导致资金外流。除非印度政府重新找到经济增长动力，否则很难再与中国匹敌。

印度实际人均收入不足4,000美元，与中国10年前的人均收入差不多。如果印度经济能迅速回到先前成长轨道，那么到2020年代初，印度人均实际购买力将达到6,000美元--比2010年同等发展阶段中国人均水平还低2,000美元。但如果经济放缓持续下去，印度人均收入甚至还到不了这个水平，只有大约5,000美元。

疲惫不堪的印度可能被中国甩得更远，相应图表请点选：

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未来几年印度经济成长是“强劲”还是“疲弱”，将决定这个国家消除贫困的步伐。对于需求匮乏的全球来说，也具有至关重要的意义。但决策者的惰性可能导致部分甚至多数收入增长难以实现。

印度基础设施缺乏是原因之一。2002年印度人均发电量约为550千瓦小时。中国在与之发展阶段相似的1993年，发电量要多出28%。此后这一差距不断扩大：在两国分别成为中等收入国家的八年后，中国人均发电量比印度高出62%。也许从经济和生态的角度来说，中国某些方面的经济增长是难以持久的。但印度基础设施实在是太少了，这一点毋庸置疑。从捉襟见肘的政府预算中很难再挤出钱来。中国自迈入中等收入国家行列以来，政府财政预算赤字与国内生产总值(GDP)之比平均为1.3%；而印度政府的赤字比率是中国的三倍。

自全球金融危机以来中国地方政府大肆借贷，可能最终导致中国政府的资产负债表过于庞大。因此，中国的实际公共债务水平与经济产出之比可能远远高于官方数据所显示的19%。不过，主权债务问题虽然会让中国在以后头疼，但印度的麻烦却就在眼下。政府债务总额相当于GDP的54%左右，两项有可能开始解决赤字问题的重要税收改革已经晚了数年。

印度已经浪费了优越制度所带来的最初优势。IMF研究人员发现，在中等收入国家当中，强有力的法治能降低经济成长步伐突然出现数年放缓的可能性。法律机构的质素及其在经济生活中的影响是很难衡量的。但根据加拿大温哥华Fraser Institute编制的法规指数，印度自2002年不断下滑，已经被中国赶超。

中国凭借其人口优势脱离低收入国家行列：在1990年代初期，中国处于劳动年龄的人口几乎为儿童和老年人的两倍。而印度成为中等收入国家时，供养老人和儿童的劳动力人口却少得多。不过现在，印度沉重的赡养负担正在开始减轻。这表明，印度可以重返这场经济成长的马拉松比赛了，只是它不能再对制度问题听之任之，不能把基础设施建设的责任都丢给民间部门，不能指望财政整顿靠下一代。然而，从现有证据看，印度经济恐怕难以像10年前的中国经济那样高歌猛进了。(完)