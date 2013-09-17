《路透碳点》中国和美国加州在减少碳排放上携手合作

他称，“加州在发展可再生能源、制定能效标准、促进电动车发展、限制碳排放以及推动碳交易方面作出的开拓性努力，可推动美国和全球政策朝着同中国现状相协调的方向转变。”

解振华表示，中国政府非常重视气候变化问题，努力在强化环境保护的同时，使经济发展与改善生活品质相融合。

在签署仪式上，解振华称中国在降低人均碳排放方面已经有长足进展。