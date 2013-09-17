《路透碳点》中国和美国加州在减少碳排放上携手合作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
他称，“加州在发展可再生能源、制定能效标准、促进电动车发展、限制碳排放以及推动碳交易方面作出的开拓性努力，可推动美国和全球政策朝着同中国现状相协调的方向转变。”
解振华表示，中国政府非常重视气候变化问题，努力在强化环境保护的同时，使经济发展与改善生活品质相融合。
在签署仪式上，解振华称中国在降低人均碳排放方面已经有长足进展。
他表示中国未来将加大努力，到2020年达成单位GDP碳排放较2005年减少40-45%的目标，同时将非石化燃料的使用比例提高至15%。(完) (编译 张明钧/侯向明; 审校 杜明霞/隋芬)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。