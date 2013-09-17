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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 12:19 BJT

《路透碳点》中国和美国加州在减少碳排放上携手合作

他称，“加州在发展可再生能源、制定能效标准、促进电动车发展、限制碳排放以及推动碳交易方面作出的开拓性努力，可推动美国和全球政策朝着同中国现状相协调的方向转变。”

解振华表示，中国政府非常重视气候变化问题，努力在强化环境保护的同时，使经济发展与改善生活品质相融合。

在签署仪式上，解振华称中国在降低人均碳排放方面已经有长足进展。

他表示中国未来将加大努力，到2020年达成单位GDP碳排放较2005年减少40-45%的目标，同时将非石化燃料的使用比例提高至15%。(完) (编译 张明钧/侯向明; 审校 杜明霞/隋芬)
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