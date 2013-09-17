香港新股：俏江南未受国八条影响上半年营收增三成，上市等待合适窗口

路透上海9月17日 - 面对中国政府提出限制公款消费等新规定，国内不少高端餐饮企业惊呼寒冬来临。不过中国知名餐饮企业--俏江南股份有限公司因定位于商务正餐，上半年营收增速达三成，而且扩店计划仍在快速推进。

俏江南董事会主席张兰周二在出席星光耀大讲堂活动的间隙表示，去年6月公司香港上市申请通过联交所聆讯后，因市场低迷而一直延迟。公司一直在推进上市准备工作，期望寻找一个合适的上市窗口。

“国八条是限制公款消费，而我们定位商务正餐...客户都是刷信用卡的，你看，我们上半年还增长了30%。”她表示。

去年底，中共中央及国务院发布了以厉行节约、限制公款消费为主的八项规定，令一些高端餐饮企业的业务受到较大冲击，例如，湘鄂情 上半年受大环境影响，巨亏2.2亿元。

她认为，国内餐饮行业未来仍会保持两位数的增长速度，尤其是明年中国人均国内生产总值（GDP）将超过七千美元。按国外发展经验，居民消费将迈向体验式消费阶段，餐馆消费正是体验式消费的一部分，餐饮行业未来将面临一个黄金发展期。

“我们计划是每年保持25-30%的增长，包括营收和利润。”她透露，今年公司计划新开约20家店，使公司门店总数增至80-90家，今年来已有十家左右新店开业或接近开业。

2000年成立的俏江南，已成为一个以精品川菜为特色的连锁餐饮企业。据其官网介绍，截止去年底，公司在国内18个城市开设近70家餐馆。

**苦等市场认可**

在解释公司迟迟未能上市的原因时，她表示，“资本市场不好，给的估值太低，没有体现俏江南的品牌价值。我们在等待更好的窗口和机会。”

俏江南的上市路透较为曲折，在上市A股市场受阻后，其转战香港市场。但通过聆讯一年多，但始终未能登陆港股市场。按此前汤森路透旗下IFR的报导，俏江南去年通过聆讯后，计划在港上市融资1-2亿美元。

她指出，在联交所聆讯结果一年有效期满后，俏江南今年6月再次通过了香港联交所上市聆讯，使得公司的上市计划有效期又延长至明年中。

她颇为乐观地说,“我们随时都有（上市的）可能性，机会是给那些准备好的人。”

她还指出，俏江南上市后，希望通过资本市场助其在国内餐饮行业进行整合和并购，使得行业显得更具规模效应。

“资本进入餐饮行业，应该是整合、并购。若只是跟一个餐厅对赌，跟一个品牌去对赌，那你只是挣一个差价。”她认为，目前国内餐饮行业正是类似春秋战国乱世，需要通过资本的力量进行整合，更好地发挥大企业的规模效应和品牌效应。