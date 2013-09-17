《全球市场》亚洲股市下跌，市场观望美联储会议

分析师表示，升息预期是关键，因这影响到美债短券收益率，以及美元的收益率魅力。

在大宗商品方面，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.03%至每吨7,083美元。期铜周一从上周五触及的五周低点反弹，因投资人寄望叙利亚危机能够通过外交途径解决，风险意愿改善，且美元下滑。

金价 小跌至每盎司1,313.46美元。