《全球市场》亚洲股市下跌，市场观望美联储会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
分析师表示，升息预期是关键，因这影响到美债短券收益率，以及美元的收益率魅力。
在大宗商品方面，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.03%至每吨7,083美元。期铜周一从上周五触及的五周低点反弹，因投资人寄望叙利亚危机能够通过外交途径解决，风险意愿改善，且美元下滑。
金价 小跌至每盎司1,313.46美元。
布兰特原油期货11月合约 跌0.4%，至每桶109.65美元，进一步远离因担心美国可能对叙利亚动武而在8月底创下的六个月高位117.34美元。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。