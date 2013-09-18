亚洲经济：第三季企业景气大幅降温，担心全球经济的不确定性

路透新加坡9月18日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)最新亚洲企业景气调查显示，大型企业的信心在第三季恶化，中止了前三季连续改善的情形，全球经济的不确定性仍是区域企业最担心的问题。

汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数 从第二季的71降至第三季的66，而第二季数据为逾一年来最高。指数高于50暗示对未来前景乐观。

部分最疲软的数据来自于中国、韩国、台湾等北亚出口导向经济及区域贸易中心新加坡，这些地区读数全都回到50区间，突显出全球经济步履蹒跚所带来的影响。

调查由汤森路透和知名工商管理院校--英士国际商学院(INSEAD)共同完成。调查访问了亚太11个国家的超过100位公司高层，涉及行业包括汽车、金融、资源、食品和零售。(完)