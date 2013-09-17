香港个股：中海油母公司携手民企于中国浅海区域进行勘探

路透香港9月17日 - 随着中国要求石油等领域向民间资本推出项目，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二称，母公司与一家民企签订产品分成合同，共同于浅海区域进行勘探。

中海油在一份声明中称，母公司中国海洋石油总公司（中国海油）已与智慧石油投资有限公司就渤海湾05/31区块签订产品分成合同，在勘探期内，智慧石油将在该区块进行三维震数据采集，并钻初探井，此期间产生的勘探费用全部由智慧石油承担。母公司将有权参与合同区内任何商业油气发现最多51%的权益。

05/31区块位于渤海西部海域歧口凹陷和南堡凹陷的交界处，面积270平方公里，水深约5-15米。

中海油的公关发言人表示，智慧石油的注册地为英属维京群岛，其母公司潜能恒信能源技术股份有限公司是一家以石油勘探开发工程技术服务为主营业务的股份公司。而中国海油与智慧石油未有勘探合作历史。

潜能恒信 董事会秘书张卉接受路透查询时，对于智慧石油是否潜能恒信的子公司以及与中国海油的合作，均不予置评。

于深圳创业板上市的潜能恒信今早涨停，报9.21元人民币，市值29亿元。

中海油旗下油田分为自营油田及对外合作油田，后者于勘探期内由母公司负责对外招标合作，而中海油将有权参与母公司对外合作的合同区内所有商业油气发现。

中国海油过往的对外合作均为国际石油企业如康菲 、壳牌 、BP ，不过随着中国新一届领导层加快经济改革，以激发民间投资活力使中国经济稳增长、调结构的重要力量，这种情况出现变化。

国务院总理李克强本月初召开常务会议要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目。

此前中国最大油气生产商--中国石油 亦为旗下西部天然气管道资产引入民间资本，将一半权益售予泰康资产及国联基金。（完）