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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 12:28 BJT

日本债市：公债全线持平，因市场静待美联储会议且日央行未入市购债

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.000%       +0.0     0.115%
 五年期公债                               0.265%       +0.0     0.265%
 10年期公债                               0.720%       +0.0     0.720%
 20年期公债                               1.655%       +0.0     1.655%
 30年期公债                               1.800%       +0.0     1.800%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 143.57      -0.01     143.58
                                                                      
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                    
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                   
 (完)
    
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 郑茵 审校 石冠兰)
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