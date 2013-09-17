中国汇市：人民币早盘小幅走弱，交投活跃但仍围绕6.12窄幅盘整

* 人民币即期小幅走弱

* 中间价自历史新高回落

* 市场波幅窄，但交投活跃

* 6.12仍是市场公认的短期交易中枢

路透北京9月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走弱。中间价自昨日的纪录高位有所回落，推动今日即期交投中枢亦略往贬值方向移动，但幅度低于中间价走弱的幅度，整体交投区间非常狭窄，汇价继续在6.12附近盘整。

交易员称，客盘没有大的盘子，但交投还算活跃，结购汇也略显均衡，6.12元仍是目前市场公认的短期交易中枢，没有新的方向指引。

“今天不算清淡，但客盘也没有大的flow，...感觉至少人民币下跌空间不大，迅速升值的可能性也不大。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:18，人民币兑美元即期报6.1212元，上日收报6.1203元。今日人民币兑美元中间价 为6.1571元，上日中间价为6.1554元。

另一家股份制行交易员称，尽管接近中秋假期，但截至目前为止还没有看到很大的购汇盘出现，可能小假期对购汇的需求有限，也许明天购汇会稍多一些。

他并强调，市场波动虽然非常小，但交易还是挺活跃，因为市场都认为交易区间会稳定在6.12元附近，所以风险也就比较小。

“今天跟以前都一样，还是稳在6.12附近。”他称。

对于今日甫出的8月份银行代客结售汇数据，交易员强调，8月银行代客结售汇回升在意料之中，整体感觉当月客盘的结汇也是偏重的，而9月的结汇也不少。

中国国家外汇管理局统计数据显示，8月银行代客结售汇顺差94亿美元，同月远期结售汇为净结汇93亿美元，均较上月的26亿美元明显回升。

而对于备受关注的FDI，中国商务部指出，受基数效应影响，中国8月FDI同比增幅不到区区1%。但个别月份数据波动并不足以反映趋势的变化，商务部预计未来数月利用外资还将保持相对平稳，全年实际引资规模有望高于去年。

中国商务部周二公布，今年8月全国实际使用外资(FDI)金额83.8亿美元，同比增长0.62%（未含银行、证券、保险领域数据）。

全球汇市方面，美元周二持于四周低点附近，之前萨默斯不再竞争美国联邦储备理事会(美联储)主席一职，降低了美联储加快收紧货币政策的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2096/39，上日尾盘为6.2055。

北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1111/37元，上一交易日尾盘报6.1070元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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