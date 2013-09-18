《亚洲经济焦点》第三季企业景气大幅降温，担心全球经济的不确定性

(新增细节)

* 汤森路透/英士国际商学院第三季景气指数降至66，第二季为71

* 中国、韩国、台湾及新加坡指数表现差，因出口受创

* 航运及金融业的评分最差

路透新加坡9月18日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)最新亚洲企业景气调查显示，大型企业的信心在第三季恶化，中止了前三季连续改善的情形，全球经济的不确定性仍是区域企业最担心的问题。

汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数 从第二季的71降至第三季的66，而第二季数据为逾一年来最高。指数高于50暗示对未来前景乐观。

部分最疲软的数据来自于中国、韩国、台湾等北亚出口导向经济及区域贸易中心新加坡，这些地区读数全都回到50区间，突显出全球经济步履蹒跚所带来的影响。

瑞士信贷私人银行暨财富管理部门亚太地区首席投资长范卓云(Fan Cheuk Wan)表示，“亚洲企业对获利增长前景仍维持相对审慎的看法。这可能有部分是与最近三个月新兴市场波动有关。”

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将开始缩减持续近五年的刺激措施后，过去几个月亚洲股票、货币和债券受到重创。

“这种市场波动性亦不可避免地影响到亚洲公司的认知和企业信心，因为他们仍在评估全球经济成长的前景，”范卓云说。

调查显示，船运和金融行业的回应最为负面，第三季得分均为50，大幅低于第二季船运行业的80和金融行业的78。

调查由汤森路透和知名工商管理院校--英士国际商学院(INSEAD)共同完成。调查访问了亚太11个国家的超过100位公司高层，涉及行业包括汽车、金融、资源、食品和零售。

这次调查于9月2-13日进行，回覆访查的90家企业中，有三分之二称前景中性，略低于三分之一认为前景正面，约1%称前景负面。

中国没有表现出改善迹象，企业景气指数连续第三个季度持平，因为所有八家中国受访企业都表示，业务前景仍然呈中性。

但是，最近出炉的一系列数据增添了中国经济可能已经避免急剧放缓的证据，让市场感到安慰。

“我们知道欧洲经济继续艰难挣扎，而且几个月前中国经济表现疲软，”Commonwealth Securities首席经济分析师Craig James表示，“事实还表明美国经济虽在复苏，但复苏不均衡。”

“我认为出口导向型经济体因此受累，”James说，“好消息是，最近出炉的更多数据显示，一些主要经济体和地区的经济动能有所增强，不过存在滞后效应。”

就在一个月前，投资者还担心中国经济将陷入比预期更深的低迷之中。但该国决策者推出了稳定经济的措施，从加快铁路建设投资和保障房建设，到实施扶助有融资需求的小企业的政策。

调查显示，日本企业信心指数稳定在63，为2010年6月以来的最高位，20家受访企业中包括佳能 和药企第一三共 。

“如果看看前瞻指标，的确能看到有充分证据显示，全球增长复苏应会支撑亚洲经济前景改善，”瑞信的范卓云表示。

印尼企业的前景看法最为负面，得分只有25，较第二季的100大幅下降，当时印尼企业在得分最高的国家之列。

印尼企业面临借款成本上升的情况，上周印尼央行还意外升息。而币值跌至四年半低点的印尼卢比，是今年路透追踪的、表现最差的亚洲货币，印尼卢比兑美元今年迄今已跌去约16%。