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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 13:03 BJT

《全球汇市》美元指数持稳四周低点附近，观望美联储会议决定

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3332      1.3333       -0.01       +1.05      1.3194
 美元/日圆                            99.18       99.05       +0.13      +14.34       86.74
 欧元/日圆                           132.24      132.06       +0.14      +15.53      114.46
 美元/瑞郎                           0.9271      0.9270       +0.01       +1.27      0.9155
 英镑/美元                           1.5895      1.5894       +0.01       -2.19      1.6251
 美元/加元                           1.0326      1.0323       +0.03       +4.08      0.9921
 澳元/美元                           0.9300      0.9318       -0.19      -10.52      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8165      0.8168       -0.04       -1.42      0.8283
 澳元/日圆                           92.240      92.290       -0.05       +2.34      90.130
 新西兰元/日圆                       80.980      80.900       +0.10      -42.49     140.820
 英镑/日圆                           157.65      157.43       +0.14      +11.95      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1382      1.1397       -0.13       -9.23      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
         
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 (编译 蔡美珍/张涛/李爽  审校 于春红/石冠兰)
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