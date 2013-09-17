《全球汇市》美元指数持稳四周低点附近，观望美联储会议决定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3332 1.3333 -0.01 +1.05 1.3194 美元/日圆 99.18 99.05 +0.13 +14.34 86.74 欧元/日圆 132.24 132.06 +0.14 +15.53 114.46 美元/瑞郎 0.9271 0.9270 +0.01 +1.27 0.9155 英镑/美元 1.5895 1.5894 +0.01 -2.19 1.6251 美元/加元 1.0326 1.0323 +0.03 +4.08 0.9921 澳元/美元 0.9300 0.9318 -0.19 -10.52 1.0393 新西兰元/美元 0.8165 0.8168 -0.04 -1.42 0.8283 澳元/日圆 92.240 92.290 -0.05 +2.34 90.130 新西兰元/日圆 80.980 80.900 +0.10 -42.49 140.820 英镑/日圆 157.65 157.43 +0.14 +11.95 140.82 澳元/新西兰元 1.1382 1.1397 -0.13 -9.23 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张涛/李爽 审校 于春红/石冠兰)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。