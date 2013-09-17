香港股市：早盘从17周高位回落，关注美联储会议决议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透香港9月17日 - 香港股市周二早盘从17周高位回落，美联储政策会议在即，外界广泛预期将开始缩减刺激规模。
永亨银行 逆势大涨，公司稍早称主要股东冯氏家族等获第三方洽谈收购。
恒生指数 跌0.3%至23,189.2点，周一曾创5月22日以来最高位。恒生国企指数 亦跌0.4%。
第一上海证券策略员叶尚志表示，“现在是一场等待的游戏，但美联储联邦公开市场委员会的决定不一定就是坏事情。”
他并指出，“缩减刺激力度还意味着美国经济在复苏，我怀疑一些明智的资金已开始对此建仓。”(完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。