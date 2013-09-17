香港股市：早盘从17周高位回落，关注美联储会议决议

路透香港9月17日 - 香港股市周二早盘从17周高位回落，美联储政策会议在即，外界广泛预期将开始缩减刺激规模。

永亨银行 逆势大涨，公司稍早称主要股东冯氏家族等获第三方洽谈收购。

恒生指数 跌0.3%至23,189.2点，周一曾创5月22日以来最高位。恒生国企指数 亦跌0.4%。

第一上海证券策略员叶尚志表示，“现在是一场等待的游戏，但美联储联邦公开市场委员会的决定不一定就是坏事情。”