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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 13:13 BJT

香港股市：早盘从17周高位回落，关注美联储会议决议

路透香港9月17日 - 香港股市周二早盘从17周高位回落，美联储政策会议在即，外界广泛预期将开始缩减刺激规模。

永亨银行 逆势大涨，公司稍早称主要股东冯氏家族等获第三方洽谈收购。

恒生指数 跌0.3%至23,189.2点，周一曾创5月22日以来最高位。恒生国企指数 亦跌0.4%。

第一上海证券策略员叶尚志表示，“现在是一场等待的游戏，但美联储联邦公开市场委员会的决定不一定就是坏事情。”

他并指出，“缩减刺激力度还意味着美国经济在复苏，我怀疑一些明智的资金已开始对此建仓。”(完)
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