背景资料: 中国人民银行三季度公开市场操作一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
1.以下为中国人民银行2013年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 9/17 80 3.90 -- 9/12 100 -- 4.10 9/10 100 3.90 -- 9/5 100 -- 4.10 9/3 100 3.90 -- 8/29 260 -- 4.10 8/27 290 3.90 -- 8/22 460 -- 4.10 8/20 360 3.90 -- 8/15 280 -- 4.10 8/13 110 3.90 -- 8/8 150 -- 4.10 8/6 120 4.00 -- 8/1 340 -- 4.50 7/30 170 4.40 -- 2、以下为央行2013年第三季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三年期(%) (亿元人民币) 9/9 851 3.50 8/26 515 3.50 8/12 755 3.50 7/29 735 3.50 7/15 1,103 3.37 注: 浏览央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 边竞; 审校 吴芳)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。