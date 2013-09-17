路透基点：日本软银创亚太地区史上最大规模银团贷款案已经签约

路透香港9月17日 - 日本软银集团宣布，该公司高达1.98兆(万亿)日圆(200亿美元)的双档贷款案，已在9月13日进行签约。

共计有19家银行加入联贷，其中包括牵头行兼簿记行三菱东京日联银行、东方汇理银行、德意志银行、瑞穗银行及三井住友银行。

其余14家银行分别是六家牵头行：法国巴黎银行、日本政策投资银行、三菱UFJ信托银行、瑞穗信托银行、三井住友信托银行、瑞银。

美银美林、苏格兰皇家银行、新生银行则以主办行头衔加入。

银团其他成员包括：Aozora Bank、日本国际协力银行(JBIC)、摩根大通、农林中央金库、Resona Bank。

该融资分为一笔1.1万亿日圆的五年期部分和一笔8,800亿日圆的七年期部分。消息人士说，五年期部分的价格低于130个基点，七年期部分的价格低于150个基点。

先前曾报导，贷款价格系根据债信评级。穆迪和标普给予软银的评级分别是Ba1、BB+。这笔钜额融资将在贷款年限内分期偿还。

本项贷款案由SoftBank Mobile Corp和SoftBank Telecom Corp提供担保，是亚太地区史上最大一笔银团贷款案。

融资所得将做为2012年12月一笔一年期过桥贷款的再融资，该笔融资系用来支持软银以216亿美元收购美国Sprint Corp。这也是日本企业最大手笔的海外并购案。

该笔过桥贷款原来规模总计达1.65万亿日圆(170.8亿美元)，是此前亚洲最大规模银团贷款案。在软银发债3,700亿日圆来支应其在Sprint的投资之后，那笔过桥贷款规模随后即减至1.285万亿日圆。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)