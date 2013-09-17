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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 13:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走势迟滞，此前短暂受到澳洲央行会议记录影响

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* 澳元/美元回到澳洲央行9月会议公布前的水准0.9312

* 起初会议记录带来的影响迅速消退

* 澳洲央行对目前的状况很满意，但保留在必要时采取行动的空间

* 亚洲市场目前静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)关于削减刺激政策的决定

* 市场走势在未来36小时可能迟缓，仓位调整似已完成

* 澳元/美元应会在0.9250-0.9350区间内游走。(完)

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