《汇市简讯》澳元/美元走势迟滞，此前短暂受到澳洲央行会议记录影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
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* 澳元/美元回到澳洲央行9月会议公布前的水准0.9312
* 起初会议记录带来的影响迅速消退
* 澳洲央行对目前的状况很满意，但保留在必要时采取行动的空间
* 亚洲市场目前静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)关于削减刺激政策的决定
* 市场走势在未来36小时可能迟缓，仓位调整似已完成
* 澳元/美元应会在0.9250-0.9350区间内游走。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 于春红)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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