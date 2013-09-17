版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美联储会议进入眼帘，市场开始戒备

0553GMT

* 澳元/美元微跌0.08%，美元/日圆上涨0.11%，欧元/日圆升0.17%，美国10年期公债收益率报2.8513%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.31%，日股日经指数跌0.4%，美元/韩元上扬0.26%，美元/印度卢比上涨1.21%

* 萨默斯退出FED主席之争后，叶伦最有希望胜出

* 澳洲央行维持进一步降息的可能，但不急于采取行动

* 欧洲市场开盘：r.reuters.com/dec27t(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐