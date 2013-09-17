《汇市简讯》欧洲开盘：美联储会议进入眼帘，市场开始戒备

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
0553GMT
* 澳元/美元微跌0.08%，美元/日圆上涨0.11%，欧元/日圆升0.17%，美国10年期公债收益率报2.8513%
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.31%，日股日经指数跌0.4%，美元/韩元上扬0.26%，美元/印度卢比上涨1.21%
* 萨默斯退出FED主席之争后，叶伦最有希望胜出
* 澳洲央行维持进一步降息的可能，但不急于采取行动
* 欧洲市场开盘：r.reuters.com/dec27t(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 沈以文)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。