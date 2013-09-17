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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 14:13 BJT

韩国汇市：韩元小幅收低，长假来临前投资人获利了结

路透首尔9月17日 - 韩国韩元 周二在本地市场小幅收低，受到获利了结压力，因美国联邦储备理事会(FED)会议及本地长假在即，投资人重新调整ˋ部位。

韩元兑美元 本地收报1,084.1，上日收盘价为1,082.2。

韩国市场明日起将因假期休市，至9月23日恢复运作。

韩元兑美元本周上涨0.3%，是连续第四周上涨。(完)

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