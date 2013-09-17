韩国汇市：韩元小幅收低，长假来临前投资人获利了结

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透首尔9月17日 - 韩国韩元 周二在本地市场小幅收低，受到获利了结压力，因美国联邦储备理事会(FED)会议及本地长假在即，投资人重新调整ˋ部位。
韩元兑美元 本地收报1,084.1，上日收盘价为1,082.2。
韩国市场明日起将因假期休市，至9月23日恢复运作。
韩元兑美元本周上涨0.3%，是连续第四周上涨。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 侯向明)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。