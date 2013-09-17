韩国数据：8月PPI同比下滑1.3%，为连续第11个月下滑

路透首尔9月17日 - 央行周二公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)在8月连续第11个月下滑，下滑速度比上个月稍快，因工业品价格下跌。

韩国央行的数据显示，8月PPI较上年同期下滑1.3%。7月PPI同比下滑1.0%，6月同比下滑1.4%。

这是2000年代初期以来，该指数最长连续下滑。

该指数多数成分较上月几无变动，但是占比最大的工业品价格指数较上年同期下滑2.5%。

8月PPI较上个月上涨0.3%。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：

8月 7月 8月 7月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.3 0.0 -1.3 -1.0

主要类别

农渔林产品 5.4 0.7 -4.6 -4.8

工业产品 0.1 -0.2 -2.5 -2.1

电力,自来水,燃气 0.3 0.1 4.3 6.8

服务业 0.2 0.2 0.4 0.4