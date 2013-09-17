韩国数据：8月PPI同比下滑1.3%，为连续第11个月下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透首尔9月17日 - 央行周二公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)在8月连续第11个月下滑，下滑速度比上个月稍快，因工业品价格下跌。
韩国央行的数据显示，8月PPI较上年同期下滑1.3%。7月PPI同比下滑1.0%，6月同比下滑1.4%。
这是2000年代初期以来，该指数最长连续下滑。
该指数多数成分较上月几无变动，但是占比最大的工业品价格指数较上年同期下滑2.5%。
8月PPI较上个月上涨0.3%。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：
8月 7月 8月 7月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.3 0.0 -1.3 -1.0
主要类别
农渔林产品 5.4 0.7 -4.6 -4.8
工业产品 0.1 -0.2 -2.5 -2.1
电力,自来水,燃气 0.3 0.1 4.3 6.8
服务业 0.2 0.2 0.4 0.4
注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占61.14%，服务业占29.81%，农渔产品则占3.38%。(完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。