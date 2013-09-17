台湾经济指标预测--9月18日至11月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *9月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/23 0830 季调失业率 8月 -- +4.18% 9/25 1600 外销订单 8月 -- +0.5% 9/25 1610 M2年增率 8月 -- +5.42% 9/26 1600 工业生产 8月 -- +2.07% 9/26 1700 重贴现率 第三季 -- 1.875% *9月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/4 1610 外汇存底 9月底 -- 4,093.88亿美元 *10月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/7 0830 消费者物价 9月 -- -0.79%(年变动率) 指数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 -- +3.6% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。