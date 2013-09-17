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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 15:47 BJT

台湾债市：10年公债殖利率开高收低，等待QE规模缩减变数厘清

* 10年券殖利率开高收低，或有空手交易商进场
    * 美联储宣布缩减QE规模计画在即，观望气氛将趋浓厚
    * 第四季发债计画公布后，五年券殖利率料面临修正

    路透台北9月17日 - 台湾10年期公债102/10 发行前交易殖利率周二开高收低，盘初先反应昨
晚美债殖利率跌幅不如预期的气氛，但盘中在空单回补、空手交易商进场等因素带动下，令殖利率转为下跌。
五年券102/2也与偏多气势连动，殖利率以日低作收。
    
    交易商指出，102/10自上周六中午标售后，殖利率已连跌三天，先前极度偏空的气氛也逐渐朝中性方向扭
转。惟明日是中秋节连续假日前的最后一个交易日，假期间还有美联储宣布QE退场计画的变数待厘清，预料殖
利率的变动空间不会太大，下档能否进一步跌破1.70%整数关卡是观察指标。
    
    “现在是overshooting的修正，不过盘势关键在美国，(美国10年公债殖利率)跌破2.83%将有利多方。”
一证券商交易主管说。 
    
    另一大型民营银行交易员则称，台债后市要先看美债是否在QE规模缩减计画宣布后上演利空出尽行情，此
外，还要看23日财政部宣布的第四季发债计画内容，“若长券还是这么多，后端就不稳定。若短券多发，短端
波动就大。”
           
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5     102/2                     -2.20     1.1250   1.1250-1.1500     16.0
     10    102/10                     -1.10     1.7100   1.7035-1.7400    114.0
    
    除非QE规模缩减幅度远大于预期，交易员普遍认为，10年公债殖利率先前被推高至约1.80%，已经充分反
应了相关利空。因此只要美联储的QE缩减计画不要太令人意外，台债偏多操作的趋势可能还有机会延续。
    
    “10年券殖利率8月初从1.55%快速跳到1.70%之上，量都不多，这段是否有修正可能?”一票券商交易员说
。 
    
    另一银行交易员则指出，整条殖利率曲线中，大概只剩下五年券还没有充分反应QE缩减的利空，因为第三
季没有五年券发行，筹码过度集中的结果，令殖利率压在低档。
    
    “五年与10年的利差原本只有30点，现在却快60点，五年券殖利率要到1.20%以上比较合理。”他说。
    
    他们认为，下周一第四季发债计画公布后，预料五年增额券就要展开发行前交易，届时就要看五年券的预
计发行额度来决定殖利率合理位置。
 
    本周全球重要数据及事件有：    
    周二 美国8月消费者物价指数(CPI)及8月实质所得、FOMC召开为期两天的利率会议。
    周三 美国FOMC会议决议、8月房屋开工和建筑许可、英国央行9月会议决策。
    周四 美国公布第二季经常帐收支、8月成屋销售及费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总裁黑田东彦
将在证券公司年会发表谈话。
    周五 欧元区9月消费者信心指数。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.6800
          5       102/2                       1.1250
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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