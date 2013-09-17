台湾债市：10年公债殖利率开高收低，等待QE规模缩减变数厘清

* 10年券殖利率开高收低，或有空手交易商进场 * 美联储宣布缩减QE规模计画在即，观望气氛将趋浓厚 * 第四季发债计画公布后，五年券殖利率料面临修正 路透台北9月17日 - 台湾10年期公债102/10 发行前交易殖利率周二开高收低，盘初先反应昨 晚美债殖利率跌幅不如预期的气氛，但盘中在空单回补、空手交易商进场等因素带动下，令殖利率转为下跌。 五年券102/2也与偏多气势连动，殖利率以日低作收。 交易商指出，102/10自上周六中午标售后，殖利率已连跌三天，先前极度偏空的气氛也逐渐朝中性方向扭 转。惟明日是中秋节连续假日前的最后一个交易日，假期间还有美联储宣布QE退场计画的变数待厘清，预料殖 利率的变动空间不会太大，下档能否进一步跌破1.70%整数关卡是观察指标。 “现在是overshooting的修正，不过盘势关键在美国，(美国10年公债殖利率)跌破2.83%将有利多方。” 一证券商交易主管说。 另一大型民营银行交易员则称，台债后市要先看美债是否在QE规模缩减计画宣布后上演利空出尽行情，此 外，还要看23日财政部宣布的第四季发债计画内容，“若长券还是这么多，后端就不稳定。若短券多发，短端 波动就大。” 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -2.20 1.1250 1.1250-1.1500 16.0 10 102/10 -1.10 1.7100 1.7035-1.7400 114.0 除非QE规模缩减幅度远大于预期，交易员普遍认为，10年公债殖利率先前被推高至约1.80%，已经充分反 应了相关利空。因此只要美联储的QE缩减计画不要太令人意外，台债偏多操作的趋势可能还有机会延续。 “10年券殖利率8月初从1.55%快速跳到1.70%之上，量都不多，这段是否有修正可能?”一票券商交易员说 。 另一银行交易员则指出，整条殖利率曲线中，大概只剩下五年券还没有充分反应QE缩减的利空，因为第三 季没有五年券发行，筹码过度集中的结果，令殖利率压在低档。 “五年与10年的利差原本只有30点，现在却快60点，五年券殖利率要到1.20%以上比较合理。”他说。 他们认为，下周一第四季发债计画公布后，预料五年增额券就要展开发行前交易，届时就要看五年券的预 计发行额度来决定殖利率合理位置。 本周全球重要数据及事件有： 周二 美国8月消费者物价指数(CPI)及8月实质所得、FOMC召开为期两天的利率会议。 周三 美国FOMC会议决议、8月房屋开工和建筑许可、英国央行9月会议决策。 周四 美国公布第二季经常帐收支、8月成屋销售及费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总裁黑田东彦 将在证券公司年会发表谈话。 周五 欧元区9月消费者信心指数。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.6800 5 102/2 1.1250 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)