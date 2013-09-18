《SAFT专栏》 市场期望与经济面需求一致对萨默斯投下否决票

**萨默斯的豪赌**

比如，萨默斯在2000年代初期担任哈佛大学校长的时候，曾经对利率产品进行押注。根据已公布的估算，在金融危机期间，哈佛因此蒙受了超过10亿美元的亏损。

这笔资金来自于运营预算，通常运用方式会保守许多，而且这项投资决定不顾更具专业资格人士的反对，这件事更加证明萨默斯很容易根据自己的直觉而做出类似的豪赌，也难怪债券投资者大感忧心。

这不是你希望在美联储官员身上见到的行为，特别是美联储目前已经在极度不确定时期施行高实验性政策。

简而言之，如果叶伦雀屏中选，我们必须冀望她以适度的审慎及谦卑，看待央行官员力量及智识的极限。

缩减购债政策的这个构想，必须视之为变相承认非常规货币政策或许已经失效，也是承认在非常规政策发挥作用的范畴内，造成不公平的财富再分配，同时带来泡沬化风险，让所有人付出代价。

从美联储的通胀率与失业率的双重任务来看，根本无法让人相信缩减购债政策符合基本因素考量。通胀率和失业率情况都与目标相距甚远，也无法成为经济正在恢复的有力佐证。

现在看来美联储将在周三或今年稍晚决定开始缩减买债计划。缩减买债是一个风险管理操作，就像聪明的扑克玩家一样，美联储减少一些赌注，因为它对于自己手上的牌以及自己洞悉对手底牌的能力，都已经没那么有信心。

这样做是正确也是适当的，但本质上这必定是试探性的作法。首先，一旦市场体认到美联储对于购买公债心存质疑，市场走势或许会反应过快，以具有杀伤力的方式推高收益率，冲击股市。

其次，美联储必须表态，随着情势发展，美联储将适当弹性应对。这并不表示，美联储像萨默斯那样自以为已胸有成竹，比其他人都更早一步预见情势发展。而是美联储将会缓慢审慎行事。叶伦似乎是扮演这个角色的最具资格人选。