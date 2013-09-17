日本个股：夏普将发行不超过4.5亿股股票，最高筹资17亿美元--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透9月17日 - 知情人士周二透露，作为筹资计划的一部分，日本夏普 计划通公开发行最多4.5亿股新股，该筹资几乎料将在本周早些时候得到董事会的批准。
消息人士称，夏普计划筹资最多17亿美元，用以支持公司的财务。
这将包括通过公开发行筹集约1,500亿日圆(15.2亿美元)以及通过第三方配股筹集约200亿日圆。消息称，第三方配股将面向那些与夏普有深度业务往来的公司，包括Lixil Group ， Makita Corp ，Denso Corp 。
夏普未对此置评。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。