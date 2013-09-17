日本个股：夏普将发行不超过4.5亿股股票，最高筹资17亿美元--消息

路透9月17日 - 知情人士周二透露，作为筹资计划的一部分，日本夏普 计划通公开发行最多4.5亿股新股，该筹资几乎料将在本周早些时候得到董事会的批准。

消息人士称，夏普计划筹资最多17亿美元，用以支持公司的财务。

这将包括通过公开发行筹集约1,500亿日圆(15.2亿美元)以及通过第三方配股筹集约200亿日圆。消息称，第三方配股将面向那些与夏普有深度业务往来的公司，包括Lixil Group ， Makita Corp ，Denso Corp 。