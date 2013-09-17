版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 14:29 BJT

韩国股市：小幅收低，长假前面临获利了结卖压

路透首尔9月17日 - 韩国股市周二收低0.4%，三日假期以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前的获利了结，抵销了外资买盘，而三星电子跌势亦拖累大盘。

综合股价指数 收低7.79点，报2,005.58点。韩国市场本周从周三起因中秋节假期休市，将于9月23日恢复交易。

外资连续第18个交易日买超，周二买超金额为3,874亿韩元(3.5795亿美元)。

重量级个股三星电子 挫跌2.7%，在新兴市场货币走贬的情况下，其家电业务获利出现疑虑。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐