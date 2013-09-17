韩国股市：小幅收低，长假前面临获利了结卖压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透首尔9月17日 - 韩国股市周二收低0.4%，三日假期以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前的获利了结，抵销了外资买盘，而三星电子跌势亦拖累大盘。
综合股价指数 收低7.79点，报2,005.58点。韩国市场本周从周三起因中秋节假期休市，将于9月23日恢复交易。
外资连续第18个交易日买超，周二买超金额为3,874亿韩元(3.5795亿美元)。
重量级个股三星电子 挫跌2.7%，在新兴市场货币走贬的情况下，其家电业务获利出现疑虑。(完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。