台湾货币市场：9月18日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透台北9月18日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期87亿台币。
**紧缩因素：
--发行102/10期10年期公债，金额400亿台币。
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)5,589.25亿台币 ：
09/19 3,248.10亿台币
09/20 2,393.75亿台币
09/23 2,773.50亿台币
09/24 4,192.00亿台币
09/25 1,618.00亿台币
09/26 3,958.90亿台币
09/27 844.20亿台币
09/30 1,993.50亿台币
10/01 742.00亿台币
10/02 531.20亿台币
10/03 3,294.10亿台币
--公债还本付息494.125亿台币
09/19 92甲7期本金到期400亿台币
09/19 92甲7期付息11亿台币
09/21 96甲6期付息15.4375亿台币
09/21 99甲8期付息9亿台币
09/24 97甲6期付息17亿台币
09/24 101甲9期付息8.4375亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--营利事业所得税月底暂缴；去年同期估约1,000亿台币左右。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。