日本股市：收低，市场焦点转向美联储会议结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透东京9月17日 - 日本股市日经指数周二收低，因投资者在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。市场预期美联储在此次会议上将决定缩减其大规模的刺激计划。
日经指数 跌0.7%，报14,311.67点，盘中交投震荡，一度高见14,474.53点。东证股价指数 亦下滑0.3%至1,181.64点，交投温和，有36.4亿股成交。
日本市场周一因假期休市。
移动运营商类股跌幅居前，KDDI Corp 大跌7.2%，软银 和NTT DoCoMo 分别下跌3.8%和2.7%，受累于市场担心这些公司可能在苹果 iPhone手机上展开价格战。(完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。