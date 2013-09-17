日本股市：收低，市场焦点转向美联储会议结果

路透东京9月17日 - 日本股市日经指数周二收低，因投资者在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。市场预期美联储在此次会议上将决定缩减其大规模的刺激计划。

日经指数 跌0.7%，报14,311.67点，盘中交投震荡，一度高见14,474.53点。东证股价指数 亦下滑0.3%至1,181.64点，交投温和，有36.4亿股成交。

日本市场周一因假期休市。

移动运营商类股跌幅居前，KDDI Corp 大跌7.2%，软银 和NTT DoCoMo 分别下跌3.8%和2.7%，受累于市场担心这些公司可能在苹果 iPhone手机上展开价格战。(完)