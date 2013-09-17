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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 14:58 BJT

全球金市：金价徘徊在五周低点附近，关注美联储政策会议

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1314.21 0.82 +0.06 -21.52

现货银 21.88 0.18 +0.83 -27.74

现货铂金 1437.74 4.14 +0.29 -6.34

现货钯金 703.97 2.97 +0.42 1.73

COMEX期金 1314.10 -3.70 -0.28 -21.58 18893

COMEX期银 21.92 -0.09 -0.43 -27.69 5832

汇率

欧元/美元 1.3343

美元/日圆 99.09

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王洋/张若琪 审校 李春喜/王翔琼/艾茂林)
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