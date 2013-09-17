全球金市：金价徘徊在五周低点附近，关注美联储政策会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1314.21 0.82 +0.06 -21.52
现货银 21.88 0.18 +0.83 -27.74
现货铂金 1437.74 4.14 +0.29 -6.34
现货钯金 703.97 2.97 +0.42 1.73
COMEX期金 1314.10 -3.70 -0.28 -21.58 18893
COMEX期银 21.92 -0.09 -0.43 -27.69 5832
汇率
欧元/美元 1.3343
美元/日圆 99.09
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王洋/张若琪 审校 李春喜/王翔琼/艾茂林)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。