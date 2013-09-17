CNH市场动态：即期汇价持平，长假期交投需求减少

路透香港9月17日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二持平，静待美国联储会议，此外，两岸即将进入中秋长假，也让两地套汇交易减少，交投颇为清淡。

市场咸认，不论美联储会议结论如此，对人民币的冲击相对有限，且随着市场看好中国经济，市场也倾向作空美元／CNH。

“国内因素现在比国外因素，对CNH的影响大些。”一中资行人士说。

他解释道，市场重新评估先前对于新兴市场货币的抛售是否过当，且中国经济向好，投资人对于中国相关资产买兴升温，均有助于支撑人民币走势。

不过，该名人士也指出，人民币汇价不预期会在目前水平大幅上涨，特别是央行对于汇价维稳的态度很明确。

本地时间下午5:50时，离岸人民币 报6.1095，持平上日尾盘，盘中区间在6.1095-6.1130。

中国由周四起进入中秋长假，而香港市场则是由周五开始放假。

境内人民币兑美元即期 微幅收跌0.02%至6.1215，中间价自昨日的纪录高位有所回落，推动今日即期交投中枢亦略往贬值方向移动，但幅度仍低于中间价走弱的幅度。

FED自9月17日起举行为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)，并于亚洲时间周四凌晨发表声明。外界猜测，美联储将会把目前每月850亿美元的购债规模初步削减100亿美元，或可能150亿美元。 （完）

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