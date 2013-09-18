表格：外资及陆资在台股买超35.29亿台币，连17日买超1,117.68亿

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透台北9月18日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超35.29亿台币，连17日买超共计1,117.68亿台币；上日为买超42.68亿台币。
三大法人今日合计买超34.22亿台币，上交易日修正后为买超35.72亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/18 +35.29 +2.25 -3.33 +34.22
9/17 +42.68 -5.14r -1.82r +35.72r
9/16 +133.54 +2.55r -0.81r +135.28r
9/14 +15.29 -4.21r -4.13r +6.96r
9/13 +34.64r -3.01r -4.39r +27.24r
9/12 +72.43 +17.27r -0.58r +89.12r
9/11 +90.78 -5.36 -7.80r +77.62r
9/10 +120.84 -12.40r +0.90r +109.34r
9/9 +109.83 -14.99r -4.86r +89.98r
9/6 +72.28r +3.94r -5.31r +70.91r
9/5 +99.82r +16.57r -2.00r +114.39r
9/4 +47.19 +1.43r -4.17r +44.46r
9/3 +76.97 +3.64r -6.24r +74.37r
9/2 +40.71 +1.50r -0.31r +41.90r
本月累计 +992.31 +4.06 -44.85 +951.51
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 林高丽)
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* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数