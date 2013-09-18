版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 15:04 BJT

表格：外资及陆资在台股买超35.29亿台币，连17日买超1,117.68亿

路透台北9月18日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超35.29亿台币，连17日买超共计1,117.68亿台币；上日为买超42.68亿台币。

三大法人今日合计买超34.22亿台币，上交易日修正后为买超35.72亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

9/18 +35.29 +2.25 -3.33 +34.22

9/17 +42.68 -5.14r -1.82r +35.72r

9/16 +133.54 +2.55r -0.81r +135.28r

9/14 +15.29 -4.21r -4.13r +6.96r

9/13 +34.64r -3.01r -4.39r +27.24r

9/12 +72.43 +17.27r -0.58r +89.12r

9/11 +90.78 -5.36 -7.80r +77.62r

9/10 +120.84 -12.40r +0.90r +109.34r

9/9 +109.83 -14.99r -4.86r +89.98r

9/6 +72.28r +3.94r -5.31r +70.91r

9/5 +99.82r +16.57r -2.00r +114.39r

9/4 +47.19 +1.43r -4.17r +44.46r

9/3 +76.97 +3.64r -6.24r +74.37r

9/2 +40.71 +1.50r -0.31r +41.90r

本月累计 +992.31 +4.06 -44.85 +951.51

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐