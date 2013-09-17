中国汽车：2013年至2015年继续开展新能源汽车推广补贴--工信部

路透北京9月17日 - 中国工信部周二发布通知，明确2013年至2015年继续开展新能源汽车推广补贴工作，纳入中央财政补贴范围的新能源汽车车型应是符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。

补助标准依据新能源汽车与同类传统汽车的基础差价确定，并考虑规模效应、技术进步等因素逐年退坡。

2014年和2015年，纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车补助标准在2013年标准基础上分别下降10%和20%；纯电动公交车、插电式混合动力（含增程式）公交车标准维持不变。

通知称，继续依托城市尤其是特大城市推广应用新能源汽车，重点加大政府机关、公共机构、公交等领域新能源汽车推广力度。重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物治理任务较重的区域，选择积极性较高的特大城市或城市群实施。

欲参看更多细节，请点选工信部网站 (here) (发稿 沈燕; 审校)