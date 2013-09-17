汽车产业：欧洲汽车销量持续下滑，PSA标致雪铁龙市场份额遭蚕食

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透巴黎9月17日 - 欧洲汽车制造商协会周二表示，欧洲汽车8月销量下滑4.9%，PSA标致雪铁龙 失去更多市场份额。
8月汽车注册数量降至686,957辆，法国、意大利和德国的销量进一步降低，欧洲1-8月汽车销量降幅为5.2%。
该协会在一份声明中指出，“主要市场普遍都是销量下滑势头，”独 有英国大增10%。
其中PSA标致雪铁龙降幅居前，注册数量减少18%，今年前八个月市场份额降至11%，较上年同期跌近一个百分点。(完)
(编译 石冠兰 审校 艾茂林)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。